Билялетдинов оценил шансы в паре Нидерланды - США

Футбольный специалист Ринат Билялетдинов поделился мнением относительно поединка сборных США и Нидерландов в плей-офф чемпионата мира – 2022.

«Подопечные ван Галя фавориты. В такой напряженной игре американцы рано или поздно все-таки просядут. У США состав послабее. Не хватает креативных игроков», - передает слова тренера издание «Спорт-экспресс».

Соединённые Штаты Америки вышли в 1/8 финала со второго места, а Нидерланды выиграли свою группу. Поединок между командами состоится в субботу, 3 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Победитель станет участником четвертьфинала.