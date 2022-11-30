​Защитник сборной Нидерландов травмировался на тренировке

Защитник Жереми Фримпонг досрочно завершил тренировку национальной сборной Нидерландов в среду. 21-летний футболист получил травму голеностопа, о чём рассказывает ESPN.

Жереми Фримпонг на чемпионате мира пока что на поле не выходил – в матчах против Сенегала (2:0), Эквадора (1:1) и Катара (2:0) он проводил по 90 минут на скамейке для запасных. Сборная Нидерландов пробилась в плей-офф с первого места и в 1/8 финала сыграет против США. Матч пройдёт 3 декабря.

На клубном уровне Жереми Фримпонг представляет немецкий «Байер». За «фармацевтов» нидерландец играет уже почти два года.