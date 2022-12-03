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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Нидерланды стали первым четвертьфиналистом чемпионата мира 2022

03 Декабря 2022 • 19:55 Комментировать (5)
Нидерланды
3:1
США
окончен
Национальные команды Нидерландов и США сошлись в первом матче чемпионате мира 2022 на вылет. Подопечные Луи ван Гала прошли группу А без единого поражения, разделив очки со сборной Эквадора, которая не вышла из группы. Для сборной США всё решилось в последний день группового турнира, когда команда Грегга Берхалтера обыграла национальную команду Ирана за счёт единственного гола Кристиан Пулишич.
Протокол игры  
Нидерланды3:1США
(1:0) Депай Мемфис10'  
(2:0) Блинд Дэйли45'  
  76'Райт Хаджи (2:1)
(3:1) Дюмфрис Дензел81'  
Нопперт АндрисТимбер ЮрриенВан Дейк ВиргилАке Натан 90' (Вегхорст Ваут ( 90') Дюмфрис ДензелБлинд ДэйлиДе Рон Мартен 46' (Бергвейн Стевен ( 46') Де Йонг Френки  87'Классен Дэви 46' (Копмейнерс Тëн ( 46'  60') Гакпо Коди 90' (Де Лигт Маттейс ( 90') Депай Мемфис 82' (Симонс Хави ( 82')
Запасные: Де Йонг ЛюкДе Врей СтефанЯнссен ВинсентТейлор КеннетБергёйс СтивенБейло ЮстинПасвер РемкоФримпонг ЖеремиМаласиа ТиреллЛанг Ноа
Тёрнер МэттДест Серджиньо 76' (Йедлин Деандре ( 76') Циммерман УокерРим ТимРобинсон Энтони 90' (Моррис Джордан ( 90') Муса ЮнусАдамс ТайлерМаккенни Уэстон 67' (Ааронсон Бренден ( 67') Веа Тимоти 67' (Райт Хаджи ( 67') Феррейра Хесус 46' (Рейна Джованни ( 46') Пулишич Кристиан
Запасные: Картер-Викерс КэмеронМур ШакДжонсон ШонЛонг АаронАкоста КеллинРолдан КристианСкалли ДжозефХорват ИтанДе ла Торре Лука
03 декабря. Стадион "Халифа Интернейшнл".

Лидер США Кристиан Пулишич, выступающий за «Челси», и сегодня был в стартовом составе. Однако начало матча осталось за Нидерландами. Опорная зона США провалилась на двенадцатой минуте матче, не сумев организовать прессинг соперника. Один из пяти лучших бомбардиров мундиаля Коди Гакпо начал голевую атаку Нидерландов, сделав передачу по флангу на Дюмфриса. Далее последовал прострел на Депая и 28-летний форвард «Барселоны» в касание отправил игровой снаряд в ворота США.

После пропущенного мяча американцы достаточно быстро взяли игровой снаряд под свой контроль. Но проблема с тем, чтобы закрепиться на половине поля соперника не уходила. Важно отметить, что самый опытный наставник среди всех сборных Луи ван Гал имел в своём распоряжении всех лучших игроков из имеющихся. Однако один забитый мяч заметно повлиял на расстановку сил, США взяло полный контроль над мячом. Однако организовать опасный момент у Пулишича и его партнёров по атаке никак не получалось.

Игра заметно успокоилась к последней четверти часа. Нидерландам даже не повезло с двумя подряд угловыми. Оба раза Гакпо пытался найти партнёров в чужой штрафной площади, но американцы каждый раз были первыми на мяче, доказывая своё преимущество «в воздухе». Но у США  нашёлся Тимоти Веа. Сын обладателя «Золотого мяча 1995» и нынешнего президента Либеории взял на себя роль лидера атаки американцев. 22-летинй форвард «Лилля» раз за разом пытался найти лазейку на левом фланге обороны Нидерландов. А когда действие было сделано, следовал прострел в центр, где оборона номинальных хозяев брала верх.

И когда США окончательно увлеклись атакой, Нидерланды провели свою атаку. На первой добавленной минуте к первому тайму Дюмфрис бросил аут, сам же откликнулся на обратную передачу с тал автором голевого паса на Дэйли Блинда. Последний в касание пробил в угол ворот Мэтта Тёрнера, став автором второго забитого мяча в ворота сборной США. А нужно ли играть второй тайм?

Стоило, потому что в матчах на вылет возможно всё. Тем более на чемпионате мира. На вторые сорок пять минут команды обновили свои составы. Нидерланды провели две замены, США одну. И первый опасный момент во второй тайме остался за номинальными хозяевами. Дюмфрис выполнил прострел на Депая, который прервал Циммерман, но подкат оказался не очень удачным, пришлось в игру вступать Тёрнеру. Через десять минут Гакпо создал момент для Депая, но вновь продемонстрировал свои способности голкипер американской команды. Счёт 3:0 становился всё более реальным, нежели шансы американцев отыграть хотя бы один мяч.

И когда казалось, что осталось только дождаться финального свистка, американцы организовали весьма странную атаку, которую пяткой завершил вышедший на замену Хаджи Райт. Игровой снаряд «свечкой» опустился в дальний угол ворот Нопперта. Забитый мяч завёл американцев, которые бросились в атаку! Однако у Нидерландов в этот вечер блистал Дензел Дюмфрис, который к своим двум голевым передача добавил забитый мяч, замкнув подачу с левого фланга Дэйли Блинда. Этот гол стал точкой в матче. Нидерланды уверенно вышли в четвертьфинал и стали ждать своего соперника.

Константин Лицин

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Комментарии (5)
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Alex1972
03 Декабря 2022 в 21:23
Дюмфрис молодец..
pol-black
03 Декабря 2022 в 20:22
порадовали оранье! как же я люблю этих оранжевых! только вроде америкосы обрели надежду на нужный для себя результат, как голландцы просто поднажали и убили интригу.
пока что их результаты радуют. посмотрим, что будет дальше!
всех болельщиков оранье - с победой!
ARTUR
03 Декабря 2022 в 20:19
Весь матч у меня было ощущение что голландцы слишком спокойны , блин они так уверенны в себе , в первом тайме даже не вспотели .Очень люблю умный футбол Гала , очень уверенно , с запасом , удивили сегодня ставки букмекеров , победа на голландцев 1,95 ???!! офигеть ))) такой вкусный коф )) потом еще прочитал на еф прогноз про тотал меньше , и стало понятно что нужно ставить на голандцев и тотал больше 1,5 голландии , обе ставки влетели как с добрым утром )) но вот следующий тур будет для меня очень сложным , ну еликонечно не будет сенсации и там будет Аргентина .
NOBODY
03 Декабря 2022 в 20:00
кстати, Нидерланды неправильно себя пишут с точки зрения футбола, писали бы ГОЛландия - и забивали бы намного проще и больше )))
NOBODY
03 Декабря 2022 в 19:57
довольно прагматично, но результат я думаю вполне ожидаемый...
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Нидерланды Нидерланды
США США
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