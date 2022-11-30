​Пулишич написал: «Надеюсь, буду готов в субботу» - Маккенни

Во вторник вечером сборная США обыграла Иран (1:0) и пробилась в 1/8 финала чемпионата мира. Автором единственного гола стал Кристиан Пулишич. При этом в эпизоде с голом американец получил травму – в перерыве он был заменён.

Вопрос о состоянии Кристиана Пулишича после игры получил полузащитник США Уэстон Маккенни.

«Я отправил ему сообщение, спросил, как он. Пулишич ответил: «Надеюсь, буду готов в субботу. Мы благодарны ему за то, как самоотверженно он сыграл в моменте с голом», - рассказал Маккенни журналистам.

В 1/8 финала сборная США сыграет против Нидерландов. Матч пройдёт 3 декабря.