Нидерландский журналист не верит в победу «оранжевых» на чемпионате мира

Нидерландский журналист Лекс Ламмерс высказался о предстоящей игре 1/8 финала чемпионата мира, в которой «оранжевые» встретятся со сборной США.

Ламмерс раскритиковал игру Нидерландов на этом турнире, отметив, что подопечных Луи ван Галя ожидает непростой поединок в первом раунде плей-офф.

«Футбол у Нидерландов плохой, в нём нет скорости ни в построении командой игры, ни в атаке. Только наша оборона выглядит солидно», — цитирует Ламмерса Sport24.

Также эксперт не согласился с ван Галем, который считает, что «оранжевые» способны выиграть мундиаль. По мнению Ламмерса, это невозможно.

Матч Нидерланды — США состоится сегодня, 3 декабря. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.