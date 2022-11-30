«Реал» просматривает Гакпо на чемпионате мира

Скауты мадридского «Реала» пристально следят за нападающим сборной Нидерландов Коди Гакоп на чемпионате мира в Катаре. По информации от журналиста Фабрицио Романо, представители «королевского клуба» не раз наблюдали за форвардом ПСВ на мундиале.

При этом ранее ходили слухи, что «Реал» вряд ли выйдет на зимний трансферный рынок, даже несмотря на травму Карима Бензема. Гакпо, в свою очередь, хочет сменить клубную прописку уже в январе. Фаворитом на его трансфер пока считается «Манчестер Юнайтед».

Коди Гакпо сейчас является лучшим бомбардиром чемпионата мира с тремя голами в активе.