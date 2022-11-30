Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Gollandiya Нидерланды 7 Senegal Сенегал 6 Ekvador Эквадор 4 Katar Катар 0
Группа B
SShA США 5 Angliya Англия 4 Iran Иран 3 Uels Уэльс 1
Группа C
Polsha Польша 4 Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3 Argentina Аргентина 3 Meksika Мексика 1
Группа D
Franciya Франция 6 Avstraliya Австралия 3 Tunis Тунис 1 Daniya Дания 1
Группа E
Ispaniya Испания 4 Yaponiya Япония 3 Kosta-Rika Коста-Рика 3 Germaniya Германия 1
Группа F
Horvatiya Хорватия 4 Marokko Марокко 4 Belgiya Бельгия 3 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 6 Shveycariya Швейцария 3 Serbiya Сербия 1 Kamerun Камерун 1
Группа H
Portugaliya Португалия 6 Gana Гана 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

«Реал» просматривает Гакпо на чемпионате мира

30 Ноября 2022 • 14:43 Комментировать
Нидерланды
...
США
03.12 18:00

Скауты мадридского «Реала» пристально следят за нападающим сборной Нидерландов Коди Гакоп на чемпионате мира в Катаре. По информации от журналиста Фабрицио Романо, представители «королевского клуба» не раз наблюдали за форвардом ПСВ на мундиале.

При этом ранее ходили слухи, что «Реал» вряд ли выйдет на зимний трансферный рынок, даже несмотря на травму Карима Бензема. Гакпо, в свою очередь, хочет сменить клубную прописку уже в январе. Фаворитом на его трансфер пока считается «Манчестер Юнайтед».

Коди Гакпо сейчас является лучшим бомбардиром чемпионата мира с тремя голами в активе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСВ Коди Гакпо сборная Нидерландов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НИДЕРЛАНДЫ США
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
30.11.22 в 18:00
Тунис Тунис
Франция Франция
15.00 5.40 1.27
Видео
30.11.22 в 18:00
Австралия Австралия
Дания Дания
6.50 3.70 1.62
Видео
30.11.22 в 22:00
Саудовская Аравия Саудовская Аравия
Мексика Мексика
7.00 4.00 1.55
Видео
30.11.22 в 22:00
Польша Польша
Аргентина Аргентина
5.10 4.10 1.67
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Ноября
15:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Газзаев не верит, что Польша сумеет выйти в плей-офф чемпионата мира
15:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Канчельскис объяснил, почему Аргентина обыграет Польшу
15:06 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Пономарёв: «Сенегал заслуженно победил Эквадор»
14:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Канчельскис признался, что был удивлён выходу США в плей-офф ЧМ-2022
14:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Футболист США утешал игрока Ирана после матча
14:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Реал» просматривает Гакпо на чемпионате мира
14:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Дешам: «Гризманну нравится делать подкаты»
14:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Газзаев считает, что Бензема способен наладить атмосферу в раздевалке сборной Франции
14:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Канунников: Англия фаворит, но Сенегал даст жару
14:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Вера: Сборной России было бы сложно выйти из группы на ЧМ-2022
13:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Пулишич написал: «Надеюсь, буду готов в субботу» - Маккенни
13:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Тренер Польши сравнил Месси с известным горнолыжником
13:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ван Галь: «Депай делает разницу в нашей системе»
13:46 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Журналист упрекнул ван Галя – тренер Нидерландов ответил
13:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Защитник сборной Нидерландов травмировался на тренировке
Все новости
Рекомендуем