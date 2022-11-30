Мостовой признался, что его не удивил выход США в 1/8 финала ЧМ-2022

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал выход сборной США в плей-офф чемпионата мира 2022 года.

«Американцы молодцы. Добились победы, когда было нужно. После первого тура сборная США стала для меня одними из фаворитов в группе. «Звездно‑полосатые» навели фурор на старте турнира», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Эксперт признался, что для него не стало удивлением попадание американцев в следующий раунд, ведь у них собраны хорошие футболисты.

В 1/8 финала сборная США встретится с Нидерландами, матч пройдет 3 декабря, начало встречи запланировано на 18:00 по мск.