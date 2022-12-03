Сборная Нидерландов снова забила американцам, у Дюмфриса третий результативный балл

Недолго болельщики сборной США радовались невероятному голу Хаджи Райта в ворота соперников из Нидерландов. Через пять минут после первого гола «звездно-полосатых» соперник ответил ещё одним результативным ударом. Дензел Дюмфрис к двум ассистам добавил голевой удар. Это Дэйли Блинд увидел его без опеки на правом краю штрафной и навесом точно доставил мяч. Дюмфрис беспрепятственно забил уже третий гол сборной Нидерландов - 3:1.

Соперником победителя в этой паре станет сборная Аргентины либо австралийцы. Они сыграют в 22:00.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.