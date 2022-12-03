Даблин: «Выиграла лучшая сторона»

Сборная Соединенных Штатов Америки покинула чемпионат мира, это случилось на привычной для американцев стадии 1/8 финала - они не в первый раз вышли в плей-офф ЧМ, однако каждый раз останавливались именно в этой фазе чемпионата.

Бывший английский нападающий Дион Даблин прокомментировал итоги игры, он считает победу Нидерландов закономерной.

- Выиграла лучшая команда. США предоставили много энергии, много запала, но это было не так опасно, как в групповой стадии чемпионата. Ван Дейк, де Йонг организовали игру, они точно знают, что надо делать. Мемфис Депай находится на пике, выстрелил Коди Гакпо, есть игра, есть и результат, - цитирует слова Даблина BBC Sport.