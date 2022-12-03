Нопперт - о матче с США: «У нас магическая команда, верю в нас»

Голкипер сборной Нидерландов Андрис Нопперт прокомментировал победу над командой США в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

«У нас магическая команда, верю в нас. Это даёт мне уверенность в игре. Каждый матч для меня — финал», - цитирует Нопперта «Спорт-Экспресс».

Игрок добавил, что важной точкой в игре стал его сейв на первых минутах матча. Нопперт отбил опасный удар от Кристиана Пулишича и спас команду от быстрого пропущенного гола. Вскоре «оранжевые» дважды забили сами.

Сегодня команда Нидерландов стала первой сборной в Катаре, которая отправилась в четвертьфинал турнира. Со счётом 3:1 подопечные Луи ван Галя обыграли сборную США. Теперь они сыграют с победителем матча между командами Австралии и Аргентины.