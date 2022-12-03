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Дюмфрис прокомментировал возможный переход в «Челси»

03 Декабря 2022 • 22:41 Комментировать
Нидерланды
3:1
США
окончен

Правый защитник сборной Нидерландов и «Интера» Дензел Дюмфрис ответил на вопрос об интересе «Челси».

Лондонский клуб давно считается претендентом на 26-летнего игрока. По слухам, «синие» попробуют приобрести нидерландца в январе.

«Конечно, всегда приятно, когда тебя связывают с «Челси». Это честь для меня, но выступать в «Интере» – тоже большая честь. Трансфер в январе? Я не думаю ни о чём, кроме своей сборной и своего нынешнего клуба», – приводит слова Дюмфриса журналист Давид Орнштейн.

В сегодняшнем матче против США (3:1) Дензел Дюмфрис отметился двумя ассистами и голом, за что получил приз лучшему игроку встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
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