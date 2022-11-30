Тренер сборной США высказался о выходе в плей-офф ЧМ-2022

Наставник сборной США Грегг Берхалтер высказался о победе над командой Ирана в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2022. Американцы выиграли со счетом 1:0 благодаря голу полузащитника Кристиана Пулишича.

«В первой половине мы очень умно действовали. Команде есть, чем гордиться. После перерыва мы не сбавляли обороты и продолжали действовать решительно. Игроки хорошенько потрудились, оставив на поле все силы. Команда вышла в плей-офф без поражений. Это очень хорошо», - передает слова тренера BBC Sport.

В 1/8 финала сборная США сыграет против команды Нидерландов.