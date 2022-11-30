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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Тренер сборной США высказался о выходе в плей-офф ЧМ-2022

30 Ноября 2022 • 09:55 Комментировать
Нидерланды
...
США
03.12 18:00

Наставник сборной США Грегг Берхалтер высказался о победе над командой Ирана в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2022. Американцы выиграли со счетом 1:0 благодаря голу полузащитника Кристиана Пулишича.

«В первой половине мы очень умно действовали. Команде есть, чем гордиться. После перерыва мы не сбавляли обороты и продолжали действовать решительно. Игроки хорошенько потрудились, оставив на поле все силы. Команда вышла в плей-офф без поражений. Это очень хорошо», - передает слова тренера BBC Sport.

В 1/8 финала сборная США сыграет против команды Нидерландов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная США Грегг Берхалтер
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НИДЕРЛАНДЫ США
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