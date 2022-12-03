​Президент США Байден поддержал сборную перед матчем 1/8 финала мундиаля

На страничке президента США Джо Байдена в социальных сетях было опубликовано видео. На нём полузащитник американской сборной Тайлер Адамс бьёт по мячу, и он будто бы долетает прямо до резиденции Байдена, где президент его ловит.

«Это называется футбол. Вперёд, сборная США! Ребята, сделайте это!» - сказал Баден на видео, поддерживая футбольную сборную своей страны.

В матче 1/8 финала чемпионата мира сборная США сыграет против Нидерландов. Игра стартует в 18:00 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате.

Победитель матча Нидерланды – США на следующей стадии сыграет с Аргентиной или Австралией.