Ван Галь: «Встреча с Аргентиной в 1/4 финала? Я бы не стал недооценивать Австралию»

Рулевой сборной Нидерландов Луи ван Галь высказался о победе над США и потенциальных соперниках по четвертьфиналу.

Нидерландцы отпраздновали победу в 1/8 финала, обыграв США со счётом 3:1. Соперником «оранжевых» по следующей стадии станет победитель противостояния Аргентина – Австралия.

«Сегодня мы заслужили победу, я доволен тем, что увидел в исполнении своей команды. Встреча с Аргентиной в четвертьфинале? Я бы не стал недооценивать сборную Австралии, так что давайте не будем торопиться. На ЧМ-2014 матч с австралийцами был для нас самым трудным. Будет очень интересно посмотреть, как сложится их сегодняшний поединок с Аргентиной», – сказал ван Галь.