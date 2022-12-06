Тернер - о сборной США на мундиале: «Я думаю, мы многого добились на турнире»

Голкипер сборной США и лондонского «Арсенала» Мэтт Тернер спустя несколько дней после вылета своей сборной с чемпионата мира в Катаре прокомментировал выступление команды.

«Я думаю, мы многого добились на турнире. А именно веры в себя, в то, что мы сможем конкурировать с некоторыми из лучших команд мира. В целом, мы гордимся тем, что делаем, но мы также разочарованы от вылета, и это также хорошее чувство, ведь мы могли достичь большего», - цитирует Тернера Fox Sports.

Напомним, что сборная США вышла в плей-офф со второй строчки в группе В. «Звёздно-полосатые» сыграли вничью со сборными Уэльса (1:1) и Англии (0:0), а в решающем матче добились победы над командой Ирана – 1:0.

В плей-офф на стадии 1/8 финала американцев ждала сборная Нидерландов, которой сборная США уступила – 1:3.