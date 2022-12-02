Ван Галь ответил скептикам перед матчем с США

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь ответил на скептические настроения нидерландской прессы относительно результата его команды на мундиале в Катаре.

«Мы хотим взять титул, но пока мы ещё не чемпионы. Впереди четыре матча», - приводит слова наставника De Telegraaf.

Как добавил тренер, если он всегда будет верить тому, что пишет пресса в Нидерландах, то его команда никогда не выиграет чемпионат мира.

Напомним, в 2014 году в Бразилии ван Галь был близок к тому, чтобы пройти в финал чемпионата мира, но уступил в полуфинале сборной Аргентины и взял бронзовые медали.

На стадии 1/8 финала в Катаре сборная Нидерландов встретится со сборной США. Игра состоится 3 сентября в 18:00. В группе А сборная Нидерландов заняла первое место, добыв две победы и сведя один матч к ничьей.