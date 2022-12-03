Назван клуб, игроки которого чаще всего забивают на чемпионатах мира

Каталонская «Барселона» является лидером среди клубов по количеству голов своих представителей на чемпионатах мира. Об этом сообщил посредством социальных сетей инсайдер Педро Мартин.

В стартовом поединке 1/8 финала мундиаля – 2022 форвард «сине-гранатовых» Мемфис Депай отметился забитым мячом. Этот гол стал 80-м для футболистов «Барселоны» на чемпионатах мирах.

Отметим, что на турнире в Катаре также забивали Ферран Торрес (2), Гави, Роберт Левандовски, Андреас Кристенсен и Френки де Йонг. Все они сейчас принадлежат «Барсе».

Второе место в этом рейтинге занимает «Бавария» (79), а третье - «Реал» (75).