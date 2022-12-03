Адебайор спрогнозировал победу США в матче против Нидерландов

Экс-нападающий «Манчестер Сити» и лондонского «Арсенала» Эммануэль Адебайор дал свой прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре между сборными Нидерландов и США.

«Обе команды показывают хороший футбол. У Нидерландов есть игроки, которые могут изменить ход игры в одиночку. На этом турнире еще не забивал Мемфис Депай, думаю, что он будет стараться отличиться.

Коди Гакпо находится в потрясающей форме, он забил 3 гола в последних трех матчах текущего чемпионата мира. Его уверенность в своих силах очень высока.

Сборная США, в свою очередь, играла как настоящая команда. Ее единство невероятно, есть потрясающий командный дух. Пожалуй, сегодня я верю в победу американцев», - сказал Адебайор в диалоге с Telecomasia.net.

Напомним, что сегодня команды Нидерландов и США сыграют матч первого раунда плей-офф ЧМ-2022. Поединок начнется в 18:00 по московскому времени.