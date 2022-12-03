​Сборная Нидерландов озвучила состав на матч с США

В субботу на чемпионате мира стартует плей-офф. Первую путёвку в четвертьфинал мундиаля будут разыгрывать сборные Нидерландов и США. Главный тренер «оранжевых» Луи ван Галь принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Нопперт, Тимбер, ван Дейк, Аке, Дюмфрис, Блинд, де Рон, де Йонг, Классен, Депай, Гакпо.

Следить за матчем между сборными Нидерландов и США во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Победитель матча Нидерланды – США в четвертьфинале чемпионата мира сыграет против победителя в паре Аргентина – Австралия.