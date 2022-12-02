Ван Галь – о желании Депая играть в связке с Бергвейном: «Не думаю, что Мемфис поступил разумно»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь прокомментировал слова нападающего Мемфиса Депая, который заявил, что ему было бы удобней играть в связке со Стевеном Бергвейном, а не Коди Гакпо. Последний сейчас входит в пятёрку лучших бомбардиров чемпионата мира с тремя голами на счету.

«У вас журналистов наверняка хорошие отношения с Мемфисом, раз он согласился поделиться с вами таким откровенным мнением. Поступил ли он разумно? Не думаю», – заявил ван Галь на пресс-конференции.

Напомним, что Депай впервые вышел в стартовом составе Нидерландов на этом чемпионате мира в заключительном туре группового этапа с Катаром. До этого Мемфис выходил на поле со скамейки запасных, так как не до конца восстановился после травмы.