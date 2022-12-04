Реакция Байдена на вылет США с чемпионата мира

Сборная Соединённых Штатов Америки завершила свое участие в чемпионате мира – 2022 на стадии 1/8 финала. Президент страны Джо Байден прокомментировал результат американской команды.

«Парни, мы гордимся вами. Поднимаемся и движемся дальше. Нас ждет большое будущее и домашний мундиаль в 2026 году», - гласит сообщение политика в социальных сетях.

Сборная США в первом раунде плей-офф потерпела поражение от национальной команды Нидерландов со счетом 1:3. В следующем матче «оранжевые» встретятся с Аргентиной, победившей Австралию (2:1). Поединок состоится в пятницу, 9 декабря.