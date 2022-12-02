Ван Галь: «США – отличный пример хорошей команды»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь поделился ожиданиями от матча ⅛ финала чемпионата мира против США. Напомним, американцы заняли второе место в группе B с Англией, Уэльсом и Ираном, тогда как «оранжевые» стали победителями квартета A, где выступали Сенегал, Катар и Эквадор.

«США – отличный пример хорошей команды. На этом чемпионате мира есть страны, которые не очень сильны в коллективном плане, зато им получается добывать результат благодаря индивидуальным качествам некоторых игроков», – сказал ван Галь на пресс-конференции.

Матч между сборными США и Нидерландов стартует завтра в 18:00 по московскому времени.