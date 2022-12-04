​Дест «опустошён» после вылета США

Сборная США не смогла пробиться в четвертьфинал чемпионата мира, проиграв Нидерландам на стадии 1/8 финала со счётом 1:3. Спустя сутки после вылета публикацию в социальных сетях сделал защитник американской команды Серджино Дест.

«Опустошён. Мы отдали всё ради нашей страны, но, к сожалению, в тот вечер нам этого не хватило. Я действительно горжусь своей командой и тем, как мы сражались на протяжении всего турнира. В этой команде много талантов, и большинство из нас всё ещё молоды, и у них есть много времени для развития», - написал Дест.

Следующий чемпионат мира будет для США домашним, то есть преодолевать сито квалификации команде не придётся. Мундиаль в 2026 году пройдёт в США, Канаде и Мексике.