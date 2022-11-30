Байден поздравил сборную США с выходом в плей-офф ЧМ

Президент США Джо Байден поздравил сборную США с выходом в плей-офф чемпионата мира в Катаре. Напомним, что американцы с минимальным счётом обыграли сборную Ирана и со второго места отправились в 1/8 финала мундиаля, где встретятся со сборной Нидерландов.

Как сообщает ТАСС, президент, узнав о победе сборной, вернулся на сцену после своего выступления в штате Мичиган, чтобы поздравить футболистов. Он радостно сообщил счёт встречи и сообщил, что команда победила в важнейшем матче.

Короткое выступление Байден закончил фразой: «Просто подумал, что вам будет интересно». До этого президент вещал со сцены про экономику.

Матч сборных Нидерландов и США состоится 3 декабря на международном стадионе Халифа в Дохе.