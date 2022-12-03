Дзюба: «Хочу увидеть матч Нидерланды - Аргентина»

Свободный агент Артём Дзюба, известный по выступлениям за сборную России, петербургский «Зенит» и московский «Спартак», хочет увидеть в четвертьфинале чемпионата мира – 2022 противостояние Нидерландов и Аргентины.

«Хочу, чтобы были яркие матчи на этом турнире. Надеюсь, Аргентина сможет преодолеть барьер из Австралии, и мы увидим замечательный матч Нидерланды - Аргентина», - приводятся слова Артёма на ютуб-канале «Площадка».

Сборная Нидерландов стала первым участником четвертьфинальной стадии мундиаля, победив США со счетом 3:1. Аргентина встретится с Австралией сегодня, 3 декабря, в 22:00 по московскому времени.