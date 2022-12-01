Депай: «У меня хорошая связь с Гакпо, но мне удобней играть в паре с Бергвейном»

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай признался, что ему удобней выступать в связке со Стевеном Бергвейном, а не Коди Гакпо, несмотря на то, что форвард ПСВ сейчас является лучшим бомбардиром чемпионата мира с тремя голами.

«У меня хорошая связь с Гакпо, но мне удобней играть в паре с Бергвейном. Стевен лучше умеет держать мяч, поэтому партнёру по атаке удобно находится за его спиной», – заявил Депай на пресс-конференции.

Напомним, Гакпо интересен «Манчестер Юнайтед», который уже зимой попытается приобрести нападающего ПСВ. Если «красные дьяволы» потерпят неудачу в попытках получить Коди, они обратят своё внимание на Депая, который ранее выступал на «Олд Траффорд».