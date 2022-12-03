Корнеев: Нидерланды заслуженно победили США

Экс-игрок «Барселоны» Игорь Корнеев поделился мнением о победе сборной Нидерландов над США (3:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года.

«Шансы у США были. Первый шанс был у Пулишича на первых минутах, но в этих играх всегда, если ты не используешь свои шансы, то тебе забивают», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Эксперт считает, что нидерландская команда использовала практически все свои шансы для взятия ворот, поэтому она одержала заслуженную победу. Корнеев добавил, что хотел бы увидеть в 1/4 финала Нидерланды в матче с Аргентиной.

Сборная Аргентины сыграет в 1/8 финала с Австралией, встреча пройдет сегодня, 3 декабря, начало — в 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию матча.