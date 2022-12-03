Берхальтер: «Трудно принять это поражение»

Сборная Соединенных Штатов Америки покинула чемпионат мира, это случилось на привычной для американцев стадии 1/8 финала - они не в первый раз вышли в плей-офф ЧМ, однако каждый раз останавливались именно в этой фазе чемпионата. Наставник американской команды Грег Берхальтер поделился своими мыслями о случившемся, он очень расстроен поражением.

- Трудно принять это поражение. Ребята старались, они оставили на поле все, но мы проиграли. Я горжусь коллективом, но расстроен результатом. Тем не менее, мы показали себя, как настоящая команда, игроки которой борются друг за друга на поле, - цитирует Берхальтера BBC Sport.