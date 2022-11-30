Мостовой верит в проход сборной Нидерландов в четвертьфинал ЧМ-2022

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Нидерландов и США. Эксперт считает, что на бумаге в этом противостоянии есть фаворит, но игра нидерландцев не вызывает уверенности.

«Голландцы ни одну встречу на турнире не провели уверенно. Все было непонятно как. Однако в какой‑то момент уровень футболистов должен сыграть роль. Поэтому 55 на 45 в пользу команды ван Галя», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Сборная США сыграет с Нидерландами в рамках 1/8 финала чемпионата мира 2022 года, встреча пройдет 3 декабря, начало — в 18:00 по мск.