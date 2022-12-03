Дюмфрис: «Ван Галь раскритиковал нас в перерыве, хотя мы вели 2:0»

Герой матча Нидерланды – США Дензел Дюмфрис дал интервью после выхода в четвертьфинал чемпионата мира.

Встреча 1/8 финала завершилась победой нидерландцев со счётом 3:1, а крайний защитник напрямую поучаствовал во всех трёх голах своей команды, дважды ассистировав и однажды отличившись самостоятельно.

«В последнее время наша игра вызывала много недовольства со стороны, и я рад, что сегодня нам удалось проявить себя наилучшим образом. Очень приятно помогать команде результативными действиями. К перерыву мы вели 2:0, но ван Галь раскритиковал нас и потребовал чаще оказывать давление на соперников. Иногда мы были слишком пассивны», – цитирует De Telegraaf Дюмфриса.