Бышовец объяснил, почему Нидерланды обыграли США

Российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал победу сборной Нидерландов над США (3:1) в рамках 1/8 финала чемпионата мира – 2022.

«Футбольное образование голландцев оказалось решающим. Говорят, настрой и физическое состояние побеждают класс. Но это только если класс недооценивает соперника», — заявил Бышовец «Матч ТВ».

По словам эксперта, Нидерланды провели отличную игру, отрезками это была та команда, которая и должна быть, но стоит отметить, что соперник уступал по уровню футболистов.

Сборная Нидерландов стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира, соперником подопечных Луи ван Галя станет победитель пары Аргентина – Австралия, которые проведут свой матч сегодня, 3 декабря, начало — в 22:00 по мск.