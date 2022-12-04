​Ван Галь раскрыл секрет победы над США

Сборная Нидерландов в субботу обыграла США (3:1) и пробилась в четвертьфинал чемпионата мира. Правый вингбек «оранжевых» Дензел Дюмфрис записал на свой счёт гол и два результативных паса. Рулевой нидерландской команды Луи ван Галь раскрыл секрет успешного результата.

«Сборная США не адаптировалась, они не смогли адаптироваться. Мы основывали на этом – на флангах – свой тактический план. Это, вероятно, и позволило нам победить», - слова ван Галя приводит портал Goal.com.

Теперь сборная Нидерландов будет готовиться к матчу 1/4 финала чемпионата мира против Аргентины. Игра пройдёт в пятницу, 9 декабря.