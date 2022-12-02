Несколько игроков сборной Нидерландов заболели перед матчем 1/8 финала ЧМ-22

Несколько футболистов сборной Нидерландов заболели перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против США. Об этом рассказывает журналист Леандер Шерлакенс в социальных сетях.

Журналист отмечает, что в лагере «оранжевых» не рассказывают, сколько именно игроков заболело. При этом, судя по всему, одним из заболевших является основной полузащитник команды Френки де Йонг.

Сборные Нидерландов и США разыграют первую путёвку в четвертьфинал чемпионата мира. Свою очную битву они начнут 3 декабря в 18:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

В 1/4 финала победитель матча Нидерланды – США сыграет с Аргентиной или Австралией.