​Ван Галь прокомментировал информацию о заболевших игроках

Появилась информация о том, что несколько игроков сборной Нидерландов испытывают симптомы гриппа перед матчем 1/8 финала чемпионат мира - 2022 против США. Сообщалось, что в списке заболевших находится хавбек Френки де Йонг. Комментарий на этот счёт дал главный тренер команды Луи ван Галь.

«Мы не собираемся вдаваться в подробности. Но если это будет проходить [дальше] в команде, будет повод для беспокойства.

Тут нет речи о том, что заболело человек 15. В принципе, все готовы будут сыграть», - высказался ван Галь на пресс-конференции.

Сборная Нидерландов сыграет против США в субботу, 3 декабря.