Григорян не верит в победу США над Нидерландами

Футбольный эксперт и тренер Александр Григорян поделился мнением об игре сборной США на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Американцы оставили очень приятное впечатление, особенно их игра в полузащите. Идеальная интерпретация игры в три центральных полузащитника», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Специалист заявил, что за американской командой интересно смотреть, но они не смогут одолеть Нидерланды.

Сборная США встретится с Нидерландами в рамках матча 1/8 финала чемпионата мира, игра состоится 3 декабря, стартовый свиток должен прозвучать в 18:00 по московскому времени.