Депай: «Чувствую, что готов выходить в старте»

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай считает, что готов выступать в основном составе своей команды в оставшихся матчах чемпионата мира. Напомним, вчера форвард впервые появился в стартовом составе «оранжевых» на мундиале в Катаре.

«Я чувствую себя готовым. Я готов выходить в стартовом составе. Надеюсь, что нам впредь больше не придётся обсуждать мою готовность. Мне надоело слышать разговоры об этом каждый день», – заявил Депай на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Мемфис не играл в основном составе в каталонской «Барселоне». Зимой нападающий может покинуть клуб. В его возвращении заинтересован «Манчестер Юнайтед».