«Бавария» не ведёт переговоров с Гакпо

Мюнхенская «Бавария» не будет пытаться приобрести у ПСВ Эйндховен нападающего Коди Гакпо. Как сообщает в социальных сетях журналист Кристиан Фальк, команда Юлиана Нагельсманна не заинтересована в трансфере.

Источник добавляет, что немецкий клуб сейчас не ведёт переговоров ни с самим Гакпо, ни с его агентами. Команде нужен нападающий другого профиля. Ранее «Бавария» также отказалась от услуг форварда мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама.

В этом сезоне Гакпо забил 9 голов и отдал 12 ассистов в Эредивизие за ПСВ. На мундиале футболист забил уже три гола в составе сборной Нидерландов.

Главной трансферной целью «Баварии» на позицию нападающего следующим летом станет Гарри Кейн из «Тоттенхэма».