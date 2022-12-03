​Ван Галь: «Подарю Дюмфрису ещё один поцелуй»

Главный тренер сборной Нидерландов после победы над США со счётом 3:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира высказался о главном герое поединка. Им стал правый вингбек Дензел Дюмфрис, поучаствовавший во всех голах «оранжевых» - на счету игрока гол и два голевых паса.

«Вчера я крепко поцеловал его. Теперь я собираюсь подарить ему ещё один поцелуй. Вот так», - высказался ван Галь на пресс-конференции, после чего поцеловал сидящего рядом Дюмриса.

В 1/4 финала чемпионата мира сборная Нидерландов 9 декабря сыграет с победителем дуэли сборных Аргентины и Австралии.