​КОНКАКАФ – первая конфедерация, чьи команды вылетели с чемпионата мира - 2022

На чемпионат мира – 2022 свои сборные делегировали пять конфедераций – УЕФА, КОНКАКАФ, АФК, КАФ и КОНМЕБОЛ. Представители всех этих конфедераций смогли пробиться в 1/8 финала мундиаля. Впрочем, одна из конфедераций в субботу лишилась своего последнего представителя. Речь идёт о КОНКАКАФ, которую в плей-офф представляла сборная США. Американцы проиграли Нидерландам со счётом 1:3 и покинули турнир.

Следующий матч чемпионата мира пройдёт в субботу вечером. Сборные Аргентины и Австралии определят, кто сыграет против Нидерландов в четвертьфинале. Не пропустите подробную текстовую трансляцию этого матча.