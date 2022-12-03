​Премьер-министр Нидерландов ответил Байдену после победы на чемпионате мира

В 1/8 финала чемпионата мира - 2022 сборная Нидерландов обыграла США со счётом 3:1. Перед игрой президент США Джо Байден поддержал сборную своей страны. Говоря о футболе, Байден употребил слово «соккер», которое более свойственно американцам.

После завершения матча публикацию в социальных сетях оставил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

«Извини, Джо, футбол победил», - написал Рютте.

Сборная Нидерландов в четвертьфинале чемпионата мира сыграет против Аргентины или Австралии. Этот матч пройдёт в субботу вечером. Не пропустите текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.