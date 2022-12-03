Тренер сборной США Берхалтер прокомментировал вылет команды на стадии 1/8 финала

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер доволен выступлением своих игроков, несмотря на поражение от Нидерландов (1:3).

«Очень жаль, но моя команда отдала все силы в сегодняшнем матче. К сожалению, этого не хватило, но я не могу ни в чём винить игроков. У нас очень молодой состав, и я горжусь тем, что мы показали. Результат последнего матча не может радовать, но наш прогресс очевиден», – сказал после матча наставник американской национальной команды.

Напомним, что ранее сборная США финишировала второй в группе со сборными Англии, Ирана и Уэльса, сыграв вничью с валлийцами и англичанами и одолев иранцев.