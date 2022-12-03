Гакпо – о победе над США: «Мы контролировали игру»

Футболист сборной Нидерландов Коди Гакпо поделился мыслями после победы над США в поединке 1/8 финала чемпионата мира.

Гакпо не удалось продолжить свою результативную серию, но это не помешало «оранжевым» забить трижды, на что соперники ответили только одним голом.

«Мы были уверены в своих силах с самого начала матча. У нас получилось забить быстрый гол, а после этого мы контролировали игру. Мы вышли в четвертьфинал, но должны продолжать работать над собой. Нужно прибавлять с каждым матчем», – заявил футболист ПСВ, в подписании которого заинтересованы различные европейские топ-клубы.