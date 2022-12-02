Ван Галь – о возможном назначении в сборную Бельгии: «Вам нужно убедить мою жену»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь прокомментировал возможное назначение в сборную Бельгии. Напомним, «красные дьяволы» остались без наставника после ухода Роберто Мартинеса.

«Возможное назначение в сборную Бельгии? Что ж, вам нужно убедить мою жену. Шучу, я привык сам принимать подобные решения», – заявил ван Галь на пресс-конференции.

Бельгия вылетела с чемпионата мира на стадии группового этапа, не сумев выйти из группы с Хорватией, Марокко и Канадой. Нидерланды вышли из своего квартета и сыграют в ⅛ финала с США,

Контракт ван Галя с Нидерландами истекает 31 декабря этого года.