Клинсманн: «Нидерланды выключили Пулишича»

Сборная Соединенных Штатов Америки покинула чемпионат мира, это случилось на привычной для американцев стадии 1/8 финала - они не в первый раз вышли в плей-офф ЧМ, однако каждый раз останавливались именно в этой фазе чемпионата.

Бывший наставник американской команды Юрген Клинсманн поделился своими мыслями о случившемся, он считает, что залогом победы команды Луи ван Галя стало выключение из игры Кристиана Пулишича. .

- Опыт Нидерландов сказался. Они понимали, что главную угрозу будет представлять Кристиан Пулишич. Они смогли выключить его из игры, - цитирует Клинсманна BBC Sport.