Месси открыл счёт в матче Аргентина - Австралия

В эти минуты проходит второй матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу. На поле вышли сборные Аргентины и Австралии. В течение 34 минут на табло горели нули, а австралийцы надежно играли в обороне. Их удалось взломать сопернику за счет ряда передач в касание у штрафной, мяч оказался у форварда Лионеля Месси, который вторым касанием метров с 15 низом катнул мяч в левый (дальний) угол ворот. Счет стал 1:0.

Победитель этого поединка в следующей стадии сыграет против национальной команды Нидерландов, которая сегодня разобралась со сборной США (3:1).

Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.