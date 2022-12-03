Сутормин: «Болею за Аргентину, а также болел за Сербию»

Полузащитник «Зенита Алексей Сутормин рассказал, какие сборные он поддерживает на чемпионате мира – 2022, который проходит в Катаре.

«По возможности слежу за чемпионатом мира. Болею за Аргентину, а также болел за Сербию. Та же Япония показывает хороший футбол и заслуженно вышла из группы с первого места», — передает слова Сутормина «Чемпионат».

Сборная Аргентины встретится с Австралией в рамках 1/8 финала чемпионата мира – 2022, игра пройдет сегодня, 3 декабря, стартовый свисток запланирован на 22:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет онлайн-текстовую трансляцию матча.