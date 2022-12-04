Эмилиано Мартинес: «Месси ведёт команду вперёд, мы должны ему помогать»

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал, что думает об успехе своей команды.

Коллектив Лионеля Скалони обыграл Австралию (2:1) и вышел в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре, где сыграет против сборной Нидерландов.

«Сегодня нам было непросто. Австралия агрессивно прессинговала и забила гол, случившийся на ровном месте, что усложнило задачу.

Месси – наш лидер, он ведёт команду вперёд, когда это больше всего требуется. Мы должны помогать ему.

Матч с Нидерландами обещает быть тяжёлым. Это очень серьёзный соперник, но мы тоже достойны уважения со стороны оппонентов», – цитирует Мартинеса пресс-служба сборной Аргентины.