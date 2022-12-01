Сабалета: «Следующим летом Энцо Фернандес перейдёт в топ-клуб»

Бывший защитник сборной Аргентины Пабло Сабалета в восторге от игры восходящей аргентинской звезды Энцо Фернандеса.

21-летний полузащитник «Бенфики» отметился одним голом и одной результативной передачей в групповом этапе чемпионата мира, и Сабалета считает, что совсем скоро игрок сможет попробовать силы в составе одного из грандов европейского футбола.

«Я очень доволен его игрой, он был одним из лучших в сборной Аргентины в матчах против Мексики и Польши. В «Бенфике» он тоже хорош, хотя ему всего 21 год. Как мне кажется, следующим летом его обязательно подпишет один из топ-клубов», – цитирует Сабалету журналист Альфредо Педулла.