​Аргентина требовала пенальти в ворота Австралии – свисток промолчал

В субботу вечером на чемпионате мира проходит матч между сборными Аргентины и Австралии. Команды отыграли уже полчаса, но опасных ситуаций около ворот почти не было, что не может не огорчать аргентинских фанатов, ведь они ждут от своей команды трофея.

Между тем, в самом начале встречи игроки Аргентины требовали пенальти в ворота Австралии. Алехандро Гомес делал пас в штрафную площадку, где (возможно) мяч встретился с рукой Кенау Баккуса.

Рука увеличила площадь тела игрока сборной Австралии, но свисток арбитра промолчал. Не последовало и сигнала от ВАР. Возможно, ассистенты установили, что мяч попал в руку за пределами штрафной площади. Баккус стоял как раз на линии.