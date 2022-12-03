Месси сравнялся с Роналду по голам за сборную на крупных турнирах

Лидер аргентинской национальной команды Лионель Месси настиг своего извечного оппонента Криштиану Роналду.

Сегодняшний гол, забитый на 35-й минуте матча против Австралии, стал для 35-летнего аргентинца девятым в рамках чемпионатов мира, также в активе Месси 13 результативных ударов в матчах Кубка Америки. Как отмечает Squawka, звезда «ПСЖ» сравнялась с Криштиану Роналду – на счету обоих по 22 мяча, забитых на крупных турнирах сборных. Португалец отличался на мундиале восемь раз и 14 раз записывал своё имя на табло в поединках чемпионата Европы.

На катарском турнире счёт противостояния пока в пользу Месси – 3:1. Сборная Португалии сыграет против Швейцарии 6 декабря.